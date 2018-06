Athen (AFP) Nach dem Doppelmord an zwei Mitgliedern der griechischen Neonazi-Partei Goldene Morgenröte hat EU-Parlamentspräsident Martin Schulz (SPD) jede Art von politisch motivierter Gewalt verurteilt. Es gebe "keinerlei politische Rechtfertigung" für einen Mord, sagte Schulz am Montag bei einem Besuch in Athen. "Ich verurteile jene, die andere Menschen töten, egal, aus welchen Grund", fügte der deutsche Sozialdemokrat hinzu.

