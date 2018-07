Brüssel (AFP) Die Sahelzone in Afrika soll nach dem Willen der EU-Kommission in den kommenden Jahren mit fünf Milliarden Euro unterstützt werden. "Diese Region ist in unseren Augen die anfälligste in Afrika", sagte Entwicklungskommissar Andris Piebalgs am Montag in Brüssel der Nachrichtenagentur AFP. Die Bedürfnisse für die Entwicklung und die Sicherheit seien "enorm", fügte Piebalgs kurz vor einer Reise in die Region hinzu.

