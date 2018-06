Brüssel (AFP) Ungeachtet der Spionagevorwürfe gegen US-Geheimdienste wollen die EU und die USA kommende Woche weiter über ein Freihandelsabkommen verhandeln. Die zweite Runde der Gespräche finde von Montag bis Freitag in Brüssel statt, kündigte die EU-Kommission am Montag in Brüssel an. Damit solle der Zeitplan für die Verhandlungen wieder eingeholt werden, teilte die Behörde mit.

