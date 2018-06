Grenoble (AFP) Mehr als ein Jahr nach dem rätselhaften Vierfachmord in den französischen Alpen hat die Polizei am Montag das Phantombild eines Motorradfahrers veröffentlicht. Das Bild zeigt einen Mann mit Kinnbart und dunklem Helm. Alle Zeugen, die den Mann erkennen, sollen sich bei der französischen Polizei melden, wie die Gendarmerie in Grenoble mitteilte. Auffällig sei vor allem der Helm, der möglicherweise ein Helm GPA vom Typ ISR sei. Unklar ist aber, ob der Motorradfahrer auch der Täter war.

