Paris (AFP) Der wichtigste Literaturpreis Frankreichs, der Prix Goncourt, geht in diesem Jahr an Pierre Lemaitre. Der 62-Jährige erhielt die Auszeichnung für seinen Roman über die verlorene Generation nach dem Ersten Weltkrieg, wie die Jury in Paris mitteilte. "Au revoir là-haut" (Auf Wiedersehen da oben) erzählt die Geschichte zweier Veteranen, die nach den Schrecken des Weltkrieges versuchen, sich wieder in das Alltagsleben der französischen Gesellschaft einzufinden.

