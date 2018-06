London (SID) - Dem ehemaligen deutschen Nationalspieler Sascha Riether droht in der englischen Premier League nachträglich eine Sperre. Der nationale Verband FA klagte den 30 Jahre alte Defensivspieler vom FC Fulham aufgrund einer groben Unsportlichkeit im Spiel gegen Rekordmeister Manchester United am Samstag (1:3) an. Riether war seinem am Boden liegenden Gegenspieler Adnan Januzaj auf das rechte Bein getreten, der Schiedsrichter hatte die Szene jedoch nicht gesehen. Nach Ansicht der TV-Bilder konfrontierte die FA Riether nun mit den Vorwürfen. Der frühere Kölner und Wolfsburger hat bis Dienstag Zeit, auf die Klage zu reagieren.