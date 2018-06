Frankfurt/Main (SID) - Der peruanische Innenverteidiger Carlos Zambrano von Fußball-Bundesligist Eintracht Frankfurt wird aufgrund der Krise der Hessen vorläufig nicht mehr für die Nationalmannschaft seines Heimatlandes auflaufen. "Ich habe entschieden, mich nur noch auf die Eintracht zu konzentrieren und vorerst nicht mehr zur Nationalmannschaft zu reisen", sagte der 24-Jährige: "Im Moment ist es das Wichtigste, mit der Eintracht aus der Situation rauszukommen."

Die Frankfurter, die am Donnerstag in der Europa League bei Maccabi Tel Aviv (19.00 Uhr/Sky) antreten müssen, sind nach dem 1:2 am Samstag gegen den VfL Wolfsburg in der Bundesliga auf den 15. Platz abgerutscht. Das Team von Trainer Armin Veh hat nur zwei Punkte Vorsprung auf den Relegationsplatz. Dagegen reicht den Frankfurtern am Donnerstag in Israel ein Remis zum sicheren Einzug in die K.o.-Phase.