London (AFP) Auch gegen die internationale Großbank HSBC wird wegen mutmaßlicher Manipulationen von Wechselkursen an den Devisenmärkten ermittelt. Die britische Finanzaufsicht ermittle gemeinsam mit mehreren anderen Aufsichtsbehörden in mehreren Ländern auch gegen die HSBC, teilte die Bank am Montag in London mit. Zuvor hatten bereits die Deutsche Bank, die britische Barclays Bank, das Schweizer Geldhaus UBS, die Royal Bank of Scotland (RBS) sowie die beiden US-Großbanken Citigroup und JPMorgan Chase die Ermittlungen eingeräumt.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.