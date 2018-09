Der britische Handelsriese Tesco will an seinen 450 Tankstellen künftig die Kunden scannen, um seine Reklame besser nach Alter und Geschlecht steuern zu können. Das System dazu besteht aus einem Hi-Tech-Flachbildschirm an der Kasse, der die Gesichter der Kunden einscannt und dann passende Werbeangebote macht.



Wie die Technologiefirma Amscreen, die das System entwickelte, mitteilte, wird auch die jeweilige Tageszeit beachtet, um beispielsweise am Vormittag einen Energydrink anzubieten.