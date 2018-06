Montreal (AFP) Der kriselnde Smartphone-Pionier Blackberry bleibt selbstständig: Ein Verkauf des kanadischen Unternehmens ist vom Tisch - stattdessen werde eine Gruppe von Investoren unter Führung des kanadischen Investmentfonds Fairfax Financial über eine Kapitalerhöhung eine Milliarde Dollar (741 Millionen Euro) in das Unternehmen stecken, wie Blackberry am Montag mitteilte. Zugleich verlasse der deutsche Unternehmenschef Thorsten Heins Blackberry. Seinen Job übernimmt den Angaben zufolge übergangsweise John Chen.

