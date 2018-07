Bogotá (AFP) Die kolumbianische Rebellengruppe ELN hat am Montag drei im September entführte Ölarbeiter freigelassen. Die drei Kolumbianer seien zunächst in die Stadt Fortul nahe der Grenze zu Venezuela gebracht worden, sagte eine Sprecherin des Internationalen Komitees vom Roten Kreuz (IKRK). Ein Arzt habe die Mitarbeiter der Ingenieursfirma Termo Técnica untersucht und ihnen einen sehr guten Gesundheitszustand bescheinigt. Anschließend seien die Männer in die Stadt Arauca gebracht worden, wo sie mit ihren Familie vereint wurden.

