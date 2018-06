Hamburg (dpa) - Ein Mann ist in der Nacht in Hamburg niedergeschossen worden. Er kam mit zwei Bauchschüssen in ein Krankenhaus, wie ein Sprecher der Feuerwehr mitteilte. Rettungskräfte hätten den Mann in einer Wohnung im Stadtteil Marienthal gefunden. Zunächst habe es Hinweise gegeben, dass er bei einer Tiefgarage liege. Näheres wollte die Polizei noch nicht dazu sagen

