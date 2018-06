Abu Dhabi (dpa) - Nach der erfolgreichen Arbeit kommt auch für Sebastian Vettel das Vergnügen: "Ich denke, es wird eine harte Woche."

Am Montagabend ist er beim Red-Bull-Sender ServusTV in Salzburg, am Mittwoch steigt die große Party mit dem Team in der Formel-1-Schmiede im englischen Milton Keynes. "Wir werden unseren Spaß haben", versicherte Vettel, der am Sonntag mit dem Sieg in Abu Dhabi seine Erfolgsserie fortgesetzt hatte.

Seit der Sommerpause ist der Heppenheimer nun unbesiegt. Erholt er sich rechtzeitig von den Feierstrapazen und gewinnt in knapp zwei Wochen auch im US-Bundesstaat Austin, ist Vettel alleiniger Rekordhalter mit acht Siegen in Serie in einer Saison.

Aktuell teilt er sich in dieser Statistik den ersten Platz mit Formel-1-Rekordweltmeister Michael Schumacher, der 2004 siebenmal nacheinander und 13 Mal insgesamt in einem Jahr gewonnen hatte. Auch diese Bestmarke kann Vettel noch egalisieren, nachdem er schon elf Grand Prix in dieser WM-Runde für sich entschieden hat.