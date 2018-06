Brüssel (AFP) NATO-Generalsekretär Anders Fogh Rasmussen hat die Gewalt bei der Kommunalwahl im Kosovo verurteilt und zugleich die weitere Präsenz der Militärallianz in der früheren serbischen Provinz bekräftigt. "Gewalt und Einschüchterungen können nicht toleriert werden", sagte Rasmussen am Montag in Brüssel. Er bezog sich unter anderem auf Vorfälle am Sonntag vor mehreren Wahllokalen in der geteilten Stadt Kosovska Mitrovica im Norden des Kosovo.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.