Maiduguri (Nigeria) (AFP) Bei einem Angriff der Extremistengruppe Boko Haram sind im Nordosten Nigerias mindestens 27 Menschen getötet worden. Rund 70 Bewaffnete auf Motorrädern und Kleinlastwagen hätten eine Kleinstadt im Bundesstaat Borno gestürmt, 27 Menschen erschossen und 300 Häuser zerstört, sagte ein örtlicher Regierungsvertreter am Montag vor Journalisten in Maiduguri. Demnach ereignete sich der Angriff bereits am vergangenen Donnerstag. Da das Mobilfunknetz seit der Verhängung des Ausnahmeszustands im Mai abgeschaltet ist, drangen Einzelheiten zu dem Vorfall nur langsam an die Öffentlichkeit.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.