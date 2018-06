Manila (AFP) Philippinische Gastarbeiter, die nach einem Großeinsatz gegen Einwanderer in Saudi-Arabien in ihre Heimat abgeschoben worden sind, haben von Misshandlungen durch die Sicherheitskräfte in dem arabischen Königreich berichtet. "Sie behandelten uns wie Tiere", sagte die ehemalige Hausangestellte Amor Roxas, nachdem sie am Montag in Manila eingetroffen war. Die saudiarabische Polizei habe sie und andere Arbeitsmigranten vier Tage lang in eine überbelegte Zelle gesperrt, dann seien die Inhaftierten zum Flughafen gebracht worden. "Unsere Füße waren angekettet", sagte die 46-Jährige unter Tränen.

