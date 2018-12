Moskau (AFP) Etwa 10.000 Menschen haben sich am Montag in Moskau am sogenannten Russischen Marsch beteiligt, auf dem Ultranationalisten jährlich gegen Ausländer demonstrieren. Mit Spruchbändern wie "Heute eine Moschee, morgen der Dschihad", machten sie gegen muslimische Einwanderer Stimmung, wie AFP-Reporter beobachteten. Am Rande des Marsches war es in den Vorjahren regelmäßig zu Ausschreitungen gekommen. In diesem Jahrfolgten weit weniger Russen dem Aufruf, als die Organisatoren erhofft hatten.

