London (SID) - Juan Martin del Potro und Stanislas Wawrinka haben am ersten Tag des ATP-Finales in London ihre Auftaktmatches gewonnen. Der Weltranglistenfünfte del Porto aus Argentinien setzte sich in der Gruppe B mit viel Mühe 6:7 (4:7), 6:3, 7:5 gegen den Franzosen Richard Gasquet (Nr. 9) durch. Der Schweizer Wawrinka, Nummer acht der Welt, hatte zuvor in der Gruppe A gegen den zwei Plätze besser geführten Tschechen Tomas Berdych mit 6:3, 6:7 (0:7), 6:3 durchgesetzt. Für den 28-Jährigen Wawrinka ist es die erste Teilnahme am Saisonfinale der acht besten Spieler.

Der frühere US-Open-Sieger del Potro fand gegen Dauerläufer Gasquet nur schwer ins Spiel, das Duell blieb für den Hünen aus Tandil lange Zeit eine Geduldsprobe. Nach dem Break zum 4:3 im dritten Satz sah del Potro wie der sichere Sieger aus, doch der Franzose kämpfte sich noch einmal zurück. Am Ende war die Gegenwehr Gasquets jedoch gebrochen, der nach 2:23 Stunden unterlag.

Berdych nutzte zuvor in einem durchwachsenen Spiel mit vielen Fehlern auf beiden Seite seine Chancen nicht und vergab sämtliche seiner fünf Breakbälle. Nach einer Schwächephase im Tiebreak des zweiten Satzes gelang Wawrinka im Schlussdurchgang das entscheidende Break zum 3:1. Den Matchball zum achten Sieg im 13. Duell mit Berdych verwandelte der Schweizer nach 2:25 Stunden.

Die Topstars der Branche greifen am Dienstag ins Geschehen ein: In der Gruppe A spielt der Weltranglistenerste Rafael Nadal (Spanien) gegen seinen Landsmann David Ferrer, der ihn am Samstag im Halbfinale von Paris bezwungen hatte. In der Gruppe B trifft Titelverteidiger Novak Djokovic (Serbien) in der Neuauflage des Vorjahresfinals auf Grand-Slam-Rekordsieger Roger Federer aus der Schweiz.