Wellington (dpa) - Ein Extrem-Skifahrer ist bei einem Sturz am Mount Cook in Neuseeland ums Leben gekommen. Wie die Polizei mitteilte, stammt der Sportler aus Schweden. Der 32-Jährige war gestern an einer Steilwand des Berges auf der Südinsel des Landes 600 Meter in die Tiefe gestürzt. Er habe sich zum Zeitpunkt des Unfalls mit einem Begleiter knapp unterhalb des Gipfels des 3754 Meter hohen Berges befunden, zitierte die Zeitung "New Zealand Herald" einen Polizisten. In den vergangenen drei Monaten sind bei Unglücken in den Bergen des Landes sieben Menschen gestorben.

