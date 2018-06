Mexiko-Stadt (dpa) - Auf dem Pazifik vor Mexiko hat sich erneut ein bedrohlicher Tropensturm gebildet. "Sonia" befand sich gestern nach Angaben des Nationalen Meteorologischen Dienstes 185 Kilometer süd-südöstlich von Cabo San Lucas im Bundesstaat Süd-Niederkalifornien. Der Sturm erreichte den Angaben zufolge Windgeschwindigkeiten von 75 Kilometern in der Stunde, in Böen bis zu 95 Stundenkilometern. Für die Nacht wurden schwere Regenfälle in einigen Küstengebieten vorhergesagt.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.