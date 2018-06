Mexiko-Stadt (dpa) - Auf dem Pazifik vor Mexiko hat sich erneut ein bedrohlicher Tropensturm gebildet. "Sonia" befand sich am Sonntag nach Angaben des Nationalen Meteorologischen Dienstes 185 Kilometer süd-südöstlich von Cabo San Lucas im Bundesstaat Süd-Niederkalifornien.

Der Sturm erreichte den Angaben zufolge Windgeschwindigkeiten von 75 Kilometern in der Stunde, in Böen bis zu 95 Stundenkilometern. Für die Nacht zum Montag wurden schwere Regenfälle in einigen Küstengebieten vorhergesagt, vor allem in Sinaloa, aber auch in den westlichen Bundesstaaten Colima, Michoacán und Jalisco. Die Behörden erhöhten die Alarmbereitschaft. Einige Häfen wurden geschlossen.

Im September hatten die Hurrikans "Ingrid" (Golf von Mexiko/ Atlantik) und "Manuel" (Pazifik) in Mexiko eine Spur der Verwüstung hinterlassen. Fast 160 Menschen waren bei Erdrutschen und Überschwemmungen ums Leben gekommen. Die Schäden gingen in die Milliarden.

