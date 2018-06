Mexiko-Stadt (dpa) - Die mexikanische Pazifikküste bereitet sich auf einen neuen Tropensturm vor. "Sonia" befand sich in der Nacht zum Montag nahe der Küste des Bundesstaates Sinaloa, wie der Nationale Meteorologische Dienst mitteilte.

Die Windböen erreichten demnach Spitzengeschwindigkeiten bis zu 75 Kilometern in der Stunde. Für Montag wurden schwere Regenfälle in einigen Küstengebieten vorhergesagt, vor allem in Sinaloa, aber auch in den westlichen Bundesstaaten Chihuahua, Durango, Colima, Michoacán und Jalisco. Die Behörden erhöhten die Alarmbereitschaft. Einige Häfen sowie mehrere Schulen wurden sicherheitshalber geschlossen.

Im südostmexikanischen Badeort Cancún sorgten derweil schwere Unwetter für Überschwemmungen. In einigen Stadtteilen stand das Wasser bis zu einem halben Meter hoch, wie örtliche Medien unter Berufung auf den Zivilschutz berichteten.

Im September hatten die Hurrikans "Ingrid" (Golf von Mexiko/ Atlantik) und "Manuel" (Pazifik) in Mexiko eine Spur der Verwüstung hinterlassen. Fast 160 Menschen waren bei Erdrutschen und Überschwemmungen ums Leben gekommen. Schäden in Milliarden-Höhe waren die Folge.