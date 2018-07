New York (AFP) Die Preise sind neu, die Hauptgewinner dagegen altbekannt: Bei den erstmals verliehenen YouTube Music Awards sind am Sonntag der Rapper Eminem und Country-Sängerin Taylor Swift ausgezeichnet worden. Eminem wurde bei der im Internet live übertragenen feierlichen Preisverleihung in New York als Künstler des Jahres geehrt, Swift wurde mit ihrem Musikvideo "I Knew You Were Trouble" zum Phänomen des Jahres ernannt. Bei weiteren Preisen kamen dann auch weniger bekannte Künstler zum Zug.

