Washington (AFP) Fast 36 Stunden hat ein New Yorker Student eingeklemmt in einem Spalt zwischen zwei Häusern verbracht, ehe ihn die Feuerwehr aus seinem Martyrium befreien konnte. Wie die "New York Daily News" und der Fernsehsender NBC am Montag berichteten, war der 19-Jährige nach einer Brandschutzübung am Samstagmorgen plötzlich verschwunden. Erst am späten Sonntagnachmittag hätten Wachleute den jungen Mann in einem Schacht zwischen einem 17-stöckigen Studentenwohnheim und einem Parkhaus mitten in Manhattan entdeckt.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.