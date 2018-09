New York (AFP) Der US-Investmentfonds SAC Capital akzeptiert eine Milliardenstrafe wegen Insiderhandels. Nach US-Justizangaben vom Montag erklärte sich SAC Capital bereit, sich in einem Strafverfahren schuldig zu bekennen. In einem außergerichtlichen Vergleich mit der Regierung werde der Investmentfonds 1,8 Milliarden Dollar (1,3 Milliarden Euro) zahlen. Laut "Wall Street Journal" ist dies die höchste Geldstrafe, die in den USA je wegen Insiderhandels verhängt wurde.

