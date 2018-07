Berlin (dpa) - Die Überprüfung der Personalsituation bei der Deutschen Bahn ist aus Sicht der Gewerkschaft EVG erfolgreich verlaufen. Bis auf wenige Ausnahmen hätten sich Unternehmen und Betriebsräte auf Personalzahlen für das kommende Jahr verständigt, sagte der EVG-Vorsitzende Alexander Kirchner in Berlin vor einem Treffen mit der Bahn. Die Überprüfung der Personalpläne in den 330 Betrieben der Bahn war die Konsequenz aus dem Stellwerksdebakel in Mainz im vergangenen August. Dort hatte ein Personalengpass wochenlang zu Zugausfällen geführt.

