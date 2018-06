Berlin (dpa) - Bei einem Treffen mit Betriebsräten will die Deutsche Bahn heute die Personalplanung neu justieren. Es geht um Konsequenzen aus dem Stellwerksdebakel in Mainz im vergangenen August. Dort hatte ein Personalengpass wochenlang zu Zugausfällen geführt. Bis Mitte Oktober überprüften Personalchefs und Betriebsräte in allen Betrieben der Bahn die Personalplanungen für das kommende Jahr. Nun soll über die Ergebnisse diskutiert werden.

