Berlin (AFP) Der Arbeitskreis Steuerschätzung hat am Dienstag in Bremerhaven seine Beratungen über die diesjährige November-Prognose aufgenommen. Das teilte eine Sprecherin des Bremer Senats mit. Die Schätzergebnisse sollen am Donnerstag bekanntgegeben werden. Sie sind Grundlage der Haushalts- und Finanzplanungen des Bundes, der Länder und der Gemeinden. In diesem Jahr dürfte die Prognose zudem die Koalitionsverhandlungen von Union und SPD erheblich beeinflussen.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.