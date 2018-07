Mannheim (AFP) Der Fund eines bisher unbekannten Selbstporträts von Otto Dix in der Münchner Wohnung des Kunsthändler-Sohns Cornelius Gurlitt ist in der Kunstwelt mit Freude begrüßt worden. "Das ist natürlich immer fantastisch", sagte die Dix-Expertin und Direktorin der Kunsthalle Mannheim, Ulrike Lorenz, am Dienstag der Nachrichtenagentur AFP. Der Fund sei "definitiv objektiv eine Erweiterung des Werkverzeichnisses".

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.