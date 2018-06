London (AFP) Auf dem Dach der britischen Botschaft in Berlin könnte einem Zeitungsbericht zufolge eine Spähanlage installiert sein. In den vergangenen Monaten veröffentlichte Unterlagen zum US-Geheimdienst NSA "kombiniert mit Luftaufnahmen und den Erkenntnissen über frühere Spähaktivitäten in Deutschland" legten nahe, dass "Großbritannien seine eigene Abhörstation" im deutschen Regierungsviertel unterhalte, berichtete die britische Tageszeitung "The Independent" am Dienstag.

