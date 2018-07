Berlin (AFP) Die Spitzen von Union und SPD setzen den Ausgabenwünschen ihrer Parteien für die geplante Koalition Grenzen. Verhandlungsergebnisse aus den Arbeitsgruppen, die mit zusätzliche Ausgaben verbunden seien, stünden zunächst unter Finanzierungsvorbehalt und sollten erst am Schluss der Verhandlungen beraten werden, sagten die Generalsekretäre von CDU, SPD und CSU am Dienstag nach einem Treffen der Verhandlungsdelegationen in Berlin. SPD-Generalsekretärin Andrea Nahles sprach von einem "Kraftakt", der den Parteien hier noch bevorstehe. Ihr CSU-Kollege Alexander Dobrindt erwartet über Finanzierungsfragen eine "harte Auseinandersetzung".

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.