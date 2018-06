Stockholm (AFP) Der chinesische Künstler und Regierungskritiker Ai Weiwei hat sich zum Auftakt des Stockholmer Filmfestivals am Dienstag einmal mehr mit der Pekinger Führung angelegt. In einer auf Video aufgenommenen Grußadresse an das Festival erklärte der Künstler sein Bedauern darüber, dass er - obwohl Mitglied der Jury - wegen des von Peking gegen ihn verhängten Reiseverbots nicht kommen könne. Ai wird bei den Filmfestspielen durch einen von ihm entworfenen leeren Stuhl symbolisch vertreten, den er von China nach Stockholm schickte.

