Nuthetal (Deutschland) (AFP) Wer wenig zuckerhaltige Softdrinks, Fleischprodukte und Weißbrot zu sich nimmt, hat ein geringeres Diabetes-Risiko. Das hat eine Langzeitstudie zu den Ernährungsgewohnheiten von Menschen aus sieben europäischen Ländern bestätigt, wie das Deutsche Institut für Ernährungsforschung (DIfE) am Dienstag mitteilte. In die Studie flossen die Daten von 21.616 Frauen und Männern ein, von denen etwa jeder zweite im Laufe der Untersuchung an Typ-2-Diabetes erkrankte.

