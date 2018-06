Berlin (AFP) Union und SPD streiten über die Europapolitik: Die CSU sprach sich nach den Koalitionsverhandlungen in großer Runde am Dienstag strikt gegen jede weitere Kompetenzabgabe nach Brüssel aus. Eine "Kompetenzerweiterung zugunsten der EU steht nicht auf der Agenda", sagte CSU-Generalsekretär Alexander Dobrindt in Berlin. Einen "Freibrief" für eine weitere Verlagerung von Zuständigkeiten könne es "nicht geben".

