Düsseldorf (SID) - Der finanziell angeschlagene achtmalige deutsche Eishockey-Meister Düsseldorfer EG hat mit einer neuen Gesellschafterstruktur und Veränderungen in der Geschäftsführung die Weichen für die Zukunft gestellt. Wie der Klub nach einer außerordentlichen Gesellschafterversammlung mitteilte, wird Elmar Schmellenkamp aus persönlichen Gründen als Geschäftsführer der DEG Eishockey GmbH abberufen. Als Nachfolger wurden Jörn Klocke und Paul Specht bestellt.

Änderungen beim Traditionsverein gibt es auch in der Gesellschafterstruktur. Die Gesellschafter Zamek und VVA sind ausgeschieden. Ihre Anteile wurden vom bisherigen Gesellschafter Peter Hoberg und dem neuen Gesellschafter Michail Ponomarew übernommen. Privatmann Hoberg und Unternehmer Ponomarew halten nun jeweils 18,6 Prozent der Anteile. Die weiteren Gesellschafteranteile der GmbH liegen beim DEG Eishockey e.V. (50,4 Prozent) und der Radeberger Gruppe (12,4).

"Die DEG freut sich, dass es Elmar Schmellenkamp gelungen ist, den Gesellschafterwechsel einzuleiten und so den Weg für neue Entwicklungen frei zu machen. Wir bedanken uns bei den ausscheidenden Gesellschaftern, die die DEG in wechselvollen Zeiten begleitet und unterstützt haben. Mit der Neustrukturierung folgt die DEG auch den Wünschen der Deutschen Eishockey Liga", heißt es in einer Mitteilung der Rheinländer.