Brüssel (AFP) Nach den von Gewalt überschatteten Kommunalwahlen im Kosovo empfängt die EU-Außenbeauftragte Catherine Ashton den serbischen Ministerpräsidenten Ivica Dacic und seinen kosovarischen Kollegen Hashim Thaci am Mittwoch zu einem Gespräch in Brüssel. Einen Monat nach ihrem letzten Treffen will Ashton mit den beiden Regierungschefs über die nächsten Schritte im Wahlprozess sowie über die Umsetzung eines im April unterzeichneten Abkommens zur Normalisierung der beiderseitigen Beziehungen diskutieren.

