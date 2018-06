Wellington (dpa) – Mit einer weltweit übertragenen Fanshow haben die Macher des neuen Hobbit-Films den Countdown zur Premiere gestartet. In Wellington, New York und London standen in der Nacht der neuseeländische Regisseur Peter Jackson sowie zahlreiche Stars wie Orlando Bloom und Richard Armitage Rede und Antwort. "Smaugs Einöde" kommt am 13. Dezember weltweit in die Kinos. Der erste Teil kam vor einem Jahr heraus, der dritte ist für Dezember 2014 geplant.

