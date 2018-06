Paris (AFP) Der französische Rat für Gleichstellungsfragen (HCEfh) hat in der hitzigen Debatte über den Umgang mit Freiern in Frankreich klar Stellung bezogen: Das Aufsuchen einer Prostituierten solle als Straftat und nicht nur als Ordnungswidrigkeit eingestuft werden, empfahl das Gremium am Dienstag in Paris. Das französische Parlament befasst sich Ende November mit einer Gesetzesvorlage, die lediglich die Einstufung als Ordnungswidrigkeit vorsieht.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.