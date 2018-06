Paris (AFP) Die Automobil-Partner Renault-Nissan haben eine internationale Zusammenarbeit mit dem japanischen Autobauer Mitsubishi angekündigt. Insbesondere sollen Fahrzeuge gemeinsam gebaut sowie Technologie und Produktionskapazitäten geteilt werden, wie die Unternehmen am Dienstag in Paris mitteilten. Mitsubishi kooperiert bereits seit 2003 in Asien mit Nissan; vor zwei Jahren gründeten beide das gemeinsame Unternehmen NMKV für Kleinwagen, die besonders in Japan beliebt sind.

