Zürich (SID) - Die ersten 889.305 der etwa drei Millionen Tickets für die Fußball-Weltmeisterschaft 2014 in Brasilien sind zugeteilt worden. Das teilte der Weltverband FIFA am Dienstag mit. Im Losverfahren gingen dabei 71,5 Prozent des Startkontingents an das Gastgeberland (625.276). Kunden aus Deutschland erhielten 18.019 Tickets.

Insgesamt hatten sich 6,2 Millionen Teilnehmer aus 188 Ländern für die Eintrittkarten beworben. Alle Kunden sollen bis zum kommenden Sonntag informiert werden, ob ihre Bestellung in der ersten Phase erfolgreich war. Das nächste Verkaufsfenster öffnet am 11. November (12.00 Uhr) auf FIFA.com und schließt am 28. November (12.00 Uhr). In der zweiten Phase werden 228.959 Tickets vergeben.