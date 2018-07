Fürth (SID) - Fußball-Zweitligist SpVgg Greuther Fürth muss bis zum Jahresende auf Abwehrspieler Kevin Kraus verzichten. Der 21-Jährige zog sich in der Partie gegen Erzgebirge Aue am vergangen Samstag (6:2) einen Innenmeniskuseinriss im rechten Knie zu. Dies ergab eine Untersuchung in der Universitätsklinik in Erlangen. Eine Operation soll in den kommenden Tagen erfolgen.