Zürich (dpa) - Blei, Öl, Quecksilber oder Pestizide: Weltweit leidet die Gesundheit von rund 200 Millionen Menschen unter Umweltverschmutzungen. Das geht aus dem Umweltgiftreport 2013 der Schweizer Stiftung "Green Cross" hervor, der in Zürich präsentiert wurde. Die zehn Orte, die am stärksten betroffen sind, liegen in acht Ländern: Argentinien, Bangladesch, Ghana, Indonesien, Nigeria, Russland, Sambia und der Ukraine. Die gesundheitlichen Auswirkungen der Schadstoffe sind laut Green Cross etwa gleich hoch wie die von Aids, Tuberkulose und Malaria.

