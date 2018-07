Rom (AFP) Der italienische Senat stimmt am 27. November über die Aberkennung des Senatorenpostens von Ex-Regierungschef Silvio Berlusconi ab. Das gab die obere Kammer des Parlaments in Rom am Dienstag bekannt. Folgt das Plenum der Empfehlung eines zuvor befassten Senatsausschusses, würde der 77-Jährige nach 19 Jahren seinen Parlamentssitz und damit auch seine Immunität verlieren. Der mehrheitlich von linksgerichteten Senatoren besetzte Ausschuss hatte im Oktober gegen Berlusconis Verbleib im Senat gestimmt. Auch im Plenum sind die Anhänger des wegen Steuerbetrugs verurteilten "Cavaliere" in der Minderheit.

