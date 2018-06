Bamako (AFP) Nach der Ermordung von zwei französischen Journalisten in Mali sind zahlreiche Verdächtige festgenommen worden. Seit Beginn der Ermittlungen habe es "mindestens 35" Festnahmen gegeben, sagte ein Vertreter der malischen Sicherheitskräfte am Dienstag. Ein Regierungsvertreter in Kidal, wo die beiden Reporter am Samstag getötet worden waren, bestätigte die Angaben. Er sprach von "dutzenden" Festnahmen in den vergangenen beiden Tagen. In einem nahe dem Tatort abgestellten Auto seien Telefonnummern entdeckt worden. "Dies ist ein wichtiges Detail", sagte er.

