Warschau (AFP) US-Außenminister John Kerry hat dafür geworben, trotz der US-Spähaffäre die Verhandlungen zwischen den USA und der Europäischen Union über ein Freihandelsabkommen voranzutreiben. Durch eine solche Vereinbarung würde "eine der stärksten wirtschaftlichen Mächte der Welt" entstehen, sagte Kerry am Dienstag an der Seite seines polnischen Kollegen Radoslaw Sikorski bei einem Besuch in Warschau. Die zweite Runde der Freihandelsverhandlungen soll am 11. November in Brüssel starten, nachdem sie wegen der US-Haushaltskrise zuletzt vertagt wurde.

