Den Bosch (SID) - Straßenrad-Olympiasiegerin Marianne Vos hat eine Bauchoperation gut überstanden. Der 26-jährigen Niederländerin wurde nach Angaben ihres Rabobank-Teams eine Zyste aus der Bauchhöhle entfernt. Die dreimalige Straßen- und sechsmalige Querfeldein-Weltmeisterin will Ende November bei einem Trainingslager in Südafrika wieder auf das Rad steigen. Anfang Februar will Vos ihren WM-Titel im Querfeldeinrennen in Hoogerheide verteidigen.