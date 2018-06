St. Petersburg (Russland) (AFP) Am Rande einer fremdenfeindlichen Demonstration in St. Petersburg haben unbekannte Täter einen Einwanderer aus Zentralasien erstochen. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, wurde am Montagabend die "Leiche eines Bürgers eines zentralasiatischen Landes" mit Stichverletzungen gefunden. Ein möglicher rassistischen Hintergrund der Tat wurde in der Polizeimitteilung nicht erwähnt.

