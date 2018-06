Köln (SID) - Bayern München muss im Champions-League-Spiel ab 20.45 Uhr beim tschechischen Meister Viktoria Pilsen antreten. Mit dem vierten Sieg in Gruppe D kann der Titelverteidiger bereits vorzeitig das Ticket für das Achtelfinale lösen, falls ZSKA Moskau bei Manchester City nicht gewinnt. Parallel muss sich Bayer Leverkusen nach der ernüchternden 0:1-Pleite beim Bundesliga-Schlusslicht Eintracht Braunschweig in der Ukraine mit Schachtjor Donezk auseinandersetzen.

Beim Saisonfinale der besten acht Tennisspieler der Saison in London schlägt der Weltranglistenerste Rafael Nadal in der Gruppe A im ersten Spiel ab 15.00 Uhr gegen seinen Landsmann David Ferrer auf. In der Gruppe B kommt es ab 21.00 Uhr zur Neuauflage des Vorjahresfinals zwischen Vorjahressieger Novak Djokovic und Grand-Slam-Rekordchampion Roger Federer.