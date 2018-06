Singapur (SID) - Südafrikas Schwimm-Superstar Chad le Clos hat am ersten Tag des Kurzbahn-Weltcups in Singapur seinen eigenen Weltrekord über 200 m Schmetterling verbessert. Der 21-Jährige aus Durban war in 1:48,56 Minuten 4,8 Zehntelsekunden schneller als beim Weltcup-Auftakt Anfang August in Eindhoven.

Außer Chad le Clos schlug zweimal Australien in der nicht-olympischen 4x50-m-Mixed-Lagenstaffel zu. Im Vorlauf erzielte das Quartett Robert Hurley, Christian Sprenger, Alicia Coutts und Cate Campbell 1:39,08 Minuten und steigerte den Weltrekord im Finale noch einmal auf 1:38,02. Im laufenden Weltcup wurden damit bereits 19 Bestmarken aufgestellt.

Die besten Platzierungen für das vierköpfige deutsche Team erzielten am Dienstag Dorothea Brandt (Essen/50 m Freistil/24,57 Sekunden) und Sarah Köhler (Frankfurt/800 m Freistil/8:25,64 Minuten), die beide jedoch nicht über Rang fünf hinaus kamen.