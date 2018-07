Duschanbe (AFP) Alternativlos ist das treffende Wort zur Beschreibung der Politik in Tadschikistan. Denn die gestaltet Präsident Emomali Rachmon seit nunmehr zwei Jahrzehnten im Alleingang. Mangels einer sichtbaren Opposition dürfte sich daran vorerst nichts ändern. Auch bei der Präsidentschaftswahl in der Ex-Sowjetrepublik am Mittwoch gibt es keinen ernstzunehmenden Gegner für den 61-jährigen Vater von neun Kindern.

